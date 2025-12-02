Тарифы на электроэнергию заморозят до 2032 года

В Казахстане предлагают на семь лет заморозить предельные тарифы на электрическую энергию. Соответствующий проект приказа опубликовало Минэнерго на публичное обсуждение.

В документе предусмотрено, что тарифы сохранятся на уровне 2025 года и не будут повышаться до 2032 года.

Предельный тариф — это максимальная цена, по которой электростанции могут продавать электричество.

Сейчас действует версия, утверждённая ещё в 2018 году, и она истекает. Новый проект фактически продлевает текущие условия еще на 7 лет.

Таким образом, повышение стоимости электроэнергии для населения по причине изменения предельных тарифов не предусмотрено — закупочная цена останется прежней.

Если документ утвердят, новые правила вступят в силу 1 января 2026 года и будут действовать до конца 2032-го.

Проект опубликован на платформе публичного обсуждения нормативных актов. Обсуждение продлится до 17 декабря 2025 года.