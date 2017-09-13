В Минэнерго прокомментировали цены на бензин

В Министерстве энергетики РК прояснили ситуацию с ростом цен на бензин, не забыв при этом отметить, что не регулируют стоимость бензина и не ожидают снижения цены, пишет energo.gov.kz.

«Сейчас доля российского бензина возросла, соответственно, цена немного вырастает. Данные колебания носят сезонный характер, связанный с увеличенным спросом из-за остановок завода. Мы думаем, что к концу октября баланс выправится и обстановка нормализуется. Цены будут регулироваться рынком», – прокомментировал повышение директор департамента развития нефтяной промышленности Министерства энергетики Куаныш Кудайбергенов.

Кудайбергенов напомнил, почему Казахстан вынужден брать бензин в импорт у России.

«На сегодняшний день у нас сохраняется импортозависимость от российского бензина и дизельного топлива. По бензину марки АИ-92 – 30%, по дизельному топливу – 15%. В течение года на заводах есть плановые остановки, согласно графику. Сейчас как раз тот период, когда Атырауский завод в августе встал на ремонт до 18 сентября, 20 сентября Павлодарский встал на ремонт до 25 октября. Как раз этот объём, которые эти заводы не производят, мы вынуждены импортировать из России», – сказал директор департамента развития нефтяной промышленности Министерства энергетики.

В ведомстве отметили, что цены на эти нефтепродукты регулируются только рынком.

«Министерство за этим не следит. КРЕМиЗК наблюдает, чтобы не было необоснованных повышений цен на нефтепродукты, и насколько нам известно, сейчас даже ведётся какое-то дело в отношении заправщиков, которые в своё время подняли цену одновременно», – заключил Куаныш Кудайбергенов.

В Шымкенте топливо АИ-92 на автозаправочных станциях «КазМунайГаз» подорожало до 144 тенге за литр. Бензин марки АИ-95 продается за 158 тенге.

Как отмечается на сайте АЗС Sinooil, цена на бензин марки АИ-92 составила 145 тенге, подорожав на два тенге. Литр АИ-95 стоит 159 тенге.

Бензин марки АИ-92 на заправках Helios продают 144 тенге, АИ-95 — по 158 тенге.

Еще дороже АИ-92 реализуется на АЗС «Газпром нефти-Казахстан» — по 147 тенге за литр, подорожав на 3 тенге. Цена на АИ-95 составляет 168 тенге.