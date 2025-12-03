В Шымкенте женщина продавала несуществующие автомобили

Обманутые надежды и миллионы тенге. Женщина, обещавшая горожанам машины по заниженной цене, по словам потерпевших, получила вкупе около 200 миллионов тенге. Потерпевшие уверяют, что так и не получили обещанных машин.

Прения прошли в межрайонном суде по уголовным делам. По данным потерпевших, они передали обвиняемой крупные суммы денег, всего около 200 миллионов тенге. Люди рассказывают: женщина умело входила в доверие, демонстрировала фото и видео автомобилей, уверяла, что может продать их по выгодной цене, брала деньги и затем пропадала, обещая немного подождать. Некоторые передавали ей деньги ещё в 2023 году. В суде женщина частично признала что брала деньги, но уверяет, что некоторым средства частично возместила.

В суде обвиняемая попросила не показывать её лицо и не называть персональные данные. Потерпевшие говорят, некоторые не получили от обвиняемой и копейки отданных денег. И жалуются, что заседания затягиваются, а самих обманутых — десятки.

«Мы сегодня огласили свою точку зрения, пострадавших очень много. Мы хотим чтобы она вернула сумму 13,5 миллионов, а общий ущерб 200 миллионов. Мы надеемся на принятие честным мер по отношению к подсудимой», — говорит Отажан Абдураимов, пострадавший.

Следующий этап прений назначен на пятницу. Пострадавшие надеются, что женщину обязуют вернуть деньги, а справедливость наконец будет восстановлена.