Более 40 семей получили ключи от новых квартир в Шымкенте

В Шымкенте продолжается планомерная работа по обеспечению жильём населения. В рамках этой программы в микрорайоне Асар-2 ключи от арендных квартир были вручены 46 семьям из категории социально уязвимых. В торжественной церемонии принял участие и аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Одна из новосёлов-Гульбану Ажитаева ждала жильё 12 лет. Всё это время вместе семье приходилось переезжать с одной съёмной квартиры на другую. Но сегодня все это позади — долгожданная мечта о собственных квадратных метрах сбылась. Ажитаевы получили ключи от новой квартиры. Разделить радость с Гульбану пришла и её мама.

Роза Ильясовна, жительница г. Шымкента:

«Я очень рада за дочь. Пусть в новой квартире растит детей и радуется жизни. Несмотря на снегопад и мороз, я приехала этого дня мы ждали очень долго».

Квартиры предоставлены из коммунального жилищного фонда города гражданам социально уязвимых категорий. Это люди с инвалидностью, неполные и многодетные семьи, родители, воспитывающие детей с особыми потребностями, а также сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Даурен Саудабаев, директор Шымкентского городского филиала АО «Отбасы банк»:

«Современные дома предоставляются в рамках программы арендного жилья. В настоящее время продолжается отбор граждан, которые будут обеспечены квартирами. Уже на следующей неделе возможно вручение ключей новым жильцам. Главное-гражданам, у которых подошла очередь, необходимо выбрать жильё и подтвердить согласие через портал».

С начала года из запланированных 235 квартир 117 уже переданы жителям. Сегодня новоселье отметили ещё 46 семей. Оставшиеся квартиры будут предоставлены очередникам в ближайшее время. По итогам 2025 года в Шымкенте введены в эксплуатацию 1 миллион 381 тысяча квадратных метров жилья.