Искусственный интеллект становится драйвером развития Туркестанской области

В Туркестанской области ведётся подготовка будущих IT-специалистов на базе университета Woosong University Kazakhstan, открытого в соответствии с международными стандартами.

В настоящее время более 100 студентов обучаются по направлениям «Искусственный интеллект и анализ больших данных» и «Программное обеспечение».

Прорабатываются совместные проекты по внедрению научно-технологического потенциала университета в сельское хозяйство, предпринимательство, образование и систему здравоохранения.

К поддержке молодежи привлекаются крупные компании — АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком» и корпорация Freedom Holding, которые предоставляют гранты с возможностью последующего трудоустройства выпускников.

В сфере здравоохранения в 2026 году планируется запуск проекта по централизации радиологических исследований.

Использование системы PACS позволит повысить эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний, включая рак легких и молочной железы, а также улучшить качество медицинских услуг.

В направлении обеспечения общественной безопасности в рамках акции «Таза Қазақстан» расширяются возможности Ситуационного центра при акимате области. Увеличивается количество камер видеонаблюдения.

В ближайшее время с применением искусственного интеллекта нарушения общественного порядка, факты несанкционированного выброса мусора и ношения запрещенных предметов будут выявляться автоматически и оперативно передаваться в органы полиции.

В сфере инфраструктуры подача воды на водоочистную станцию «Орангай» в городе Кентау полностью контролируется через автоматизированную систему SCADA.

Она позволяет в режиме реального времени отслеживать давление и объем потребления воды, что способствует своевременному предотвращению аварийных ситуаций.

Значимую роль в развитии IT-экосистемы региона играет региональный IT-хаб Turkistan Hub. С момента открытия здесь проведено более 225 мероприятий с участием свыше 3500 школьников и студентов.

В рамках инкубационной программы YASAWI STARTUP, реализуемой совместно с Международным казахско-турецким университетом имени Ходжи Ахмеда Ясави, ряд проектов достиг стадии готового продукта и близок к выходу на рынок.

В целом работа по внедрению искусственного интеллекта и цифровых технологий в Туркестанской области осуществляется через конкретные проекты, направленные на повышение качества жизни населения и технологическое развитие региона.