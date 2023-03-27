Что грозит за несвоевременную сдачу налоговой отчетности

Управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента приглашает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сдать вовремя налоговый отчет.

В случае просрочки форм налоговой отчетности после уведомления и повторения в течение одного года предусмотрена административная ответственность.

Налоговые обязательства налогоплательщики должны исполнять в установленные сроки. Это касается как уплаты налогов, так и сдачи налоговых деклараций. С первого января в кодекс внесены некоторые изменения.

Бакытбек Болатбеков, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г. Шымкента:

«В соответствии с законодательством о регулировании торговой деятельности запрещено применять специальный налоговый режим для предпринимателей, занимающихся деятельностью по аренде торговых рынков и аренде стационарных объектов категории 1,2,3,

а также субаренду гостиниц двум и более налогоплательщикам. Предпринимателям, предоставляющим такие услуги, необходимо вести работу в общеустановленном порядке».

С этого года индивидуальные предприниматели, работающие на основе упрощенной декларации специального налогового режима, должны платить налоги в размере 3 процентов от заявленных доходов.

Бакытбек Болатбеков, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г. Шымкента:

«Всем индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, необходимо представить формы налоговой отчетности в срок, установленный Налоговым кодексом. В случае просрочки предусмотрено первое предупреждение. Во второй раз -повторная просрочка в течение одного года — привлечение к административной ответственности и уплата штрафов за каждую налоговую отчетность. Поэтому приглашаем своевременно сдавать формы налоговой отчетности».

Формы налоговой отчетности можно подавать как в бумажном, так и в электронном виде.