Почти 40 млн тенге: в Шымкенте задержан участник схемы интернет-мошенников

В Шымкенте сотрудники управления по противодействию киберпреступности задержали мужчину, причастного к серии мошеннических преступлений.

Установлено, что житель Кызылординской области выполнял роль дроповода — собирал банковские карты знакомых и передавал их третьим лицам за вознаграждение. В дальнейшем счета использовались в мошеннических схемах.

Расследование началось после обращения местного жителя, который, доверившись неизвестным лицам, перевёл почти 32 млн тенге. Также доказана причастность подозреваемого ещё к одному эпизоду, где ущерб превысил 6 млн тенге.

Общий ущерб составил более 40 млн тенге. Проводится досудебное расследование. Полиция призывает граждан быть бдительными и не переводить деньги по указанию неизвестных лиц.