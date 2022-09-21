Из Шымкента в Анкару запустят прямые авиарейсы

Столицу Турции можно будет посетить прямиком из Шымкента, передает OTYRAR.

Регулярные рейсы с периодичностью 2 раза в неделю запустят из Шымкента в Анкару. Об этом в ответе на официальный запрос сообщили в Комитете гражданской авиации Казахстана.

Авиарейсы будут осуществлять авиакомпания «Fly Arystan» на воздушных судах типа Airbus A-320. Запуск рейсов запланирован на осенне-зимний период. Кроме того, как сообщили в ведомстве, сейчас рассматривается возможность открытия прямых

регулярных рейсов в Пакистан по маршруту Шымкент – Карачи с частотой

2 рейса в неделю.

Из уже существующих международных направлений шымкентцам доступны прямые перелеты в грузинский Кутаиси, Москву, Шарм—эль-Шейх (Египет), Джидда и Медина

(Королевство Саудовской Аравии), сообщили в Комитете гражданской авиации.

Что касается строительства нового терминала аэропорта, здесь точной даты запуска не назвали. Известно, что новый пассажирский терминал позволит увеличить пассажиропоток с 800 тысяч до 3,5 миллиона пассажиров в год. Запланировано открытие около 16 международных и 12 внутренних направлений из Шымкента.

Правда его запуск прилично затянулся, открыть терминал должны были в марте 2021 года, но из-за пандемии сроки сдвинулись. В конце прошедшего года в акимате обещали запустить пассажирский терминал в сентябре 2022 года.