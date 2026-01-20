Токаев поручил тщательно расследовать жестокое убийство Нурай в Шымкенте

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае, прокомментировал резонансное убийство в Шымкенте, жертвой которого стала девушка по имени Нурай.

Она погибла от многократных ножевых ранений, который якобы нанес мужчина не сумевший добиться от девушки взаимности. Происшествие вызвало широкий общественный отклик в стране.

«Убийство девушки по имени Нурай в Шымкенте потрясло многих. В Национальный курултай поступило более 130 заявлений по этому инциденту», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что погибшая ранее подвергалась угрозам со стороны подозреваемого. В связи с этим Президент поручил Министерству внутренних дел дать правовую оценку действиям Департамента полиции города Шымкента. Кроме того, Генеральная прокуратура проводит отдельную проверку.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что похищение девушек и насилие в отношении женщин являются тяжкими преступлениями, и государство будет принимать все необходимые меры для защиты граждан и привлечения виновных к ответственности.