В Шымкенте врачи удалили необычный крупный камень и сохранили почку

Врачи Шымкентской городской клинической больницы №1 провели сложную операцию 66-летнему пациенту. В результате из его почки был удален крупный камень необычной формы, при этом орган удалось сохранить.

Ранее пациент обращался в несколько медицинских учреждений, где специалисты из-за большого размера камня рекомендовали полное удаление почки. Однако опытные врачи городской клинической больницы №1 тщательно оценили состояние пациента и выбрали альтернативный способ сохранения органа.

«В итоге была проведена сложная операция, требующая высокой квалификации и точной координации: из почки извлекли камень размером 6×5 см необычной формы. После этого почка была аккуратно обработана раствором Custodiol и возвращена на место. Это редкий, высокотехнологичный органосохраняющий хирургический метод«, — сообщили в управлении здравоохранения.

В настоящее время состояние пациента стабильное, он находится под постоянным наблюдением врачей. После улучшения состояния его выпишут домой.