Из-за снегопада в Шымкенте упали деревья и повредили машины

Непогода разбушевалась в южном мегаполисе. Сегодня, 11 февраля из-за обильного снегопада в нескольких районах города начали падать деревья. В результате повреждены автомобили и имущество горожан.

Одно из таких происшествий произошло по улице Желтоксан. Здесь под тяжестью снега дерево рухнуло на припаркованные автомобили. Повреждения получили несколько машин. Три из них пострадали особенно сильно. Владельцы автомобилей оценивают нанесенный ущерб и планируют обратиться в компетентные органы.

На место происшествия прибыла полиция и приняла заявления у владельцев поврежденных автомобилей. Позже один из пострадавших сообщил нашей редакции, что страховая компания отказала ему в выплате.

Пока наша съемочная группа находилась на месте, рядом с автобусной остановкой упало еще одно дерево. Просим горожан соблюдать осторожность во время снегопада.