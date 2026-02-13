Бесплатный анализ крови провели в ТЦ Шымкента

В торговом центре «Баян Сулу» в Шымкенте прошла акция «Островок здоровья».

Врачи городских поликлиник бесплатно консультировали посетителей и проводили экспресс-анализ крови на уровень сахара и холестерина.

Жители получили рекомендации узких специалистов — кардиологов, неврологов, пульмонологов и врачей общей практики, при необходимости им выдали направления на дополнительные обследования и лечение.

Акцию организовал филиал НАО «Фонд обязательного социального медицинского страхования» по городу Шымкенту.

Специалисты также разъяснили преимущества системы ОСМС и напомнили, что с этого года лечение ряда хронических заболеваний переведено в пакет обязательного медстрахования, включая лекарственное обеспечение.