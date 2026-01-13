Состоялись похороны жестоко убитой Нурай

Сегодня в селе Тортколь состоялись похороны Нурай Серикбай, погибшей от множественных ножевых ранений. По подозрению в ее убийстве в розыск был объявлен 28-летний молодой человек.

Сегодня же в департаменте полиции Шымкента, сообщили о задержании вероятного убийцы, его обнаружили в 10 километрах от города.

Причитания, доносящиеся из дома, пробирают до дрожи. Оплакивающих погибшую людей — много, они скорбят вместе с родными Нурай. Семья в одно мгновение лишилась дочери, которая, казалось, совсем недавно была рядом.

Нурай с отличием закончила школу, училась в Алматы по специальности «мода и дизайн», закрыла сессию и приехала домой на зимние каникулы. С подозреваемым девушка познакомилась летом прошлого года. Вскоре молодой человек сделал предложение и получил отказ. В октябре 2025 года против воли Нурай он похитил ее. С помощью полиции девушку забрали из дома молодого человека. Родственники подали соответствующее заявление, чтобы обеспечить ее безопасность. Позже девушка простила парня — он пообещал больше ее не беспокоить. Однако преследование и угрозы не прекратились.

Родственник погибшей:

«Он угрожал ей по телефону, поджидал у подъезда. После этого родители обратились в городскую прокуратуру и департамент полиции. Но ни прокуратура, ни полиция никакой работы не провели. Думаю, если бы полиция отреагировала, привлекла психолога, этого преступления и гибели человека можно было бы избежать».

Родные Нурай Серикбай говорят: мы старались защитить дочь со всех сторон, но спасти ее не смогли. 11 января девушка вышла в магазин за мукой, чтобы приготовить выпечку. Подозреваемый, подстерегавший ее у дома, схватил ее. Когда девушка отказалась разговаривать и попыталась уйти, он погнался за ней и нанес несколько ножевых ранений. По словам близких, она получили семь ударов. Были и другие повреждения.

Галымжан Сагымбек, родственник погибшей:

«По нашим традициям мы должны были омыть и достойно проводить ее. Но в полной мере не смогли сделать этого сделать из-за тяжелейших травм. Когда увидели лицо — были в шоке. Тяжелые ранения. В спину ударили семь раз — семь ножевых ран».

Родные погибшей говорят, что это горе не одной семьи, а всего общества. Это заранее спланированное особо тяжкое преступление!

Айгуль Сагымбекова, мать погибшей:

«Я потеряла свою золотую, умную дочь. Пусть он понесет полное наказание. Пусть дадут смертную казнь. Даже если пожизненно посадят — мне не будет его жалко. Человек, который с такой жестокостью убил мою дочь, не заслуживает прощения».

Полиции понадобилось полтора суток для задержания подозреваемого. Утром 13 января в департаменте полиции сообщили о задержании 28-летнего мужчины. Его нашли в 10 километрах от Шымкента, сейчас ведутся следственные мероприятия.

Ернар Алтаев, начальник Абайского районного управления полиции:

«В поисках был задействован весь личный состав Департамента полиции города. Был усилен контроль на въездах и выездах из города, проведено прочёсывание местности. Подозреваемый обнаружен и задержан в открытой местности на расстоянии около 10 километров от города».

Напомним, ужасное преступление произошло вечером 11 января на пересечении улиц Толеметова и Утегенова в Шымкенте. Момент убийства 21-летней Нурай Серикбай был зафиксирован на камеры уличного наблюдения. Девушка скончалась на месте происшествия, не приходя в сознание.