Магия за миллионы: как лжецелители обманывают казахстанцев

В столице мужчина в социальных сетях выдавал себя за целителя и обманул троих потерпевших, получив более 5,5 млн тенге. Эксперты отмечают, что подобные мошенники, выдавая себя за целителей и гадалок, пользуются особой популярностью.

При этом они часто работают нелегально, без каких-либо гарантий, а значит и доказать эффективность их работы непросто.

Венец безбрачия такой «диагноз» поставила гадалка 24-летней Нургуль. Девушка наткнулась на рекламу в соцсетях: цена показалась доступной, и она решила узнать, что её ждёт в ближайшие годы. Но вместо ответов получила пугающий прогноз и предложение срочно исправить ситуацию.

«Первая сессия была онлайн, она сказала, что за вторую сессию я должна заплатить 50 тысяч и она провела какой-то обряд, я все оплатила. С тех пор прошло полгода и ничего не поменялось. Я когда ей писала, она посоветовала повторить ритуал за другую сумму», — говорит Нургуль.

Подобных гадалок и целителей сегодня сотни. Психологи объясняют их популярность просто. Такие специалисты создают иллюзию контроля над жизнью. Тревога временно снижается, появляется ощущение определённости и авторитета рядом, человеку кажется, что его понимают, поддерживают и держат ситуацию под контролем.

«Снижается тревога, страх и паника, и чувство безопасности растёт. Что вызывает доверие, а возможно даже повторное обращение, потому что для мозга, для лимбической части, это был хороший способ снижения тревоги. Здесь очень важно отдавать себе в этом отчёт, что это как просто снимает симптом, но не даёт и может дать маленький вообще результат в своих делах», — Анастасия Утинанс, психолог.

При этом нередко гадалки и целители работают нелегально, без регистрации ИП, принимая оплату переводами или наличными. Юристы отмечают: чаще всего никаких гарантий они не дают, ограничиваясь устными обещаниями.

«Я вообще ни разу не видел за всю свою правку, сколько живу, и как человек, и как юрист, что кто-то подписывал какие-то договора в таких вот шаманских каких-то ритуалах. Это, как правило, только устные. Мы должны сами понимать, если мы сами добровольно отдаем деньги, наша психология не понимает. Мы сами принимаем какие-то решения, потом начинаем бегать, кричать. Если ты сам веришь в такие какие-то вещи, значит, принимаешь на себя ответственность», — Евгений Яворский, адвокат.

При наличии переписки, чеков или подтверждений переводов пострадавшие могут обратиться в суд, особенно если речь идёт о крупных суммах. В противном случае деньги, отданные в надежде на чудо, рискуют так и остаться платой за иллюзию.