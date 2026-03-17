Freedom broker
Более 87% — «за»: в Казахстане приняли новую Конституцию

Редактор Юлия Машковская
Фото службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан

Центральная комиссия референдума Республики Казахстан подвела официальные итоги республиканского референдума по вопросу принятия новой Конституции.

Сообщается, что «общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 12 482 613 человек». При этом «в голосовании приняли участие 9 127 192 гражданина, или 73,12 процента».

По итогам подсчёта голосов «за положительное решение вопроса проголосовали 7 954 667 человек, или 87,15 процента от числа принявших участие в голосовании». Против высказались 898 099 граждан, а «146 558 бюллетеней признаны недействительными».

Как подчеркнули в комиссии, «референдум считается состоявшимся, поскольку в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме».

Кроме того, в официальном сообщении отмечается: «Новую Конституцию, вынесенную на республиканский референдум, считать принятой, так как положительное решение поддержало более половины граждан — 87,15 процента от числа проголосовавших, при этом большинство получено более чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы».

Таким образом, новая редакция Конституция Республики Казахстан считается принятой по итогам всенародного голосования.

