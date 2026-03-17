Более 87% — «за»: в Казахстане приняли новую Конституцию

Центральная комиссия референдума Республики Казахстан подвела официальные итоги республиканского референдума по вопросу принятия новой Конституции.

Сообщается, что «общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 12 482 613 человек». При этом «в голосовании приняли участие 9 127 192 гражданина, или 73,12 процента».

По итогам подсчёта голосов «за положительное решение вопроса проголосовали 7 954 667 человек, или 87,15 процента от числа принявших участие в голосовании». Против высказались 898 099 граждан, а «146 558 бюллетеней признаны недействительными».

Как подчеркнули в комиссии, «референдум считается состоявшимся, поскольку в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме».

Кроме того, в официальном сообщении отмечается: «Новую Конституцию, вынесенную на республиканский референдум, считать принятой, так как положительное решение поддержало более половины граждан — 87,15 процента от числа проголосовавших, при этом большинство получено более чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы».

Таким образом, новая редакция Конституция Республики Казахстан считается принятой по итогам всенародного голосования.