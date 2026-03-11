ChatGPT Edu поможет учителям готовить уроки за несколько минут

В Казахстане планируется подключить около 200 тысяч педагогов к пилотному проекту ChatGPT Edu. Об этом сообщили в министерстве просвещения Республики Казахстан.

«В течение года проект охватит порядка 200 тысяч педагогов, которые смогут использовать инструменты искусственного интеллекта для снижения рутинной нагрузки», — отметили в ведомстве.

Проект реализуется в рамках поручений Касым-Жомарт Токаева по внедрению технологий искусственного интеллекта в систему образования.

В частности, на базе платформы QazTech проводится модернизация Национальной образовательной базы данных, которая станет единым хранилищем для электронных дневников и цифровых профилей учащихся.

«Вместо множества разрозненных систем все сервисы и государственные услуги в сфере образования планируется объединить на одной платформе», — пояснили в министерстве.

Основная цель пилотного проекта — повышение качества обучения, повышение эффективности работы учителей и автоматизация академических процессов с использованием искусственного интеллекта.

В рамках меморандума для системы образования выделено 100 тысяч лицензий ChatGPT Edu.

Они распределены следующим образом: 5 тысяч — для дошкольных организаций, 85 тысяч — для школ и 10 тысяч — для колледжей. Во втором полугодии лицензии планируется перераспределить и предоставить ещё 100 тысячам педагогов.

«Каждый учитель получит своего “умного ассистента”, который позволит за несколько минут подготовить план урока, составить задания и тесты, а также адаптировать материалы для учеников разного уровня на казахском, русском и английском языках», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, система поможет педагогам объяснять сложные темы простым языком, готовить критерии оценивания, анализировать работы учеников и формировать индивидуальную обратную связь.

При этом в ведомстве подчеркнули: «Итоговую оценку ученикам всегда будет выставлять сам педагог».