Freedom broker
Шымкент стал центром цифровой трансформации Казахстана

Шымкент стал центром цифровой трансформации Казахстана

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы правительства РК

Форум Digital Qazaqstan 2026 впервые проходит в Шымкенте, что, по словам премьер-министра Олжаса Бектенова, подтверждает: «цифровая повестка выходит за пределы Астаны и Алматы и становится частью развития всех регионов».

Он отметил, что перед страной стоит задача в ближайшие три года превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Уже сегодня республика занимает 24-е место в индексе ООН по электронному правительству и входит в топ-10 по качеству онлайн-услуг.

Бектенов подчеркнул, что технологическая трансформация — это основа устойчивого экономического роста, а искусственный интеллект становится базовой инфраструктурой наряду с энергетикой и транспортом.

По его словам, Казахстан формирует экосистему цифровизации через развитие институтов, инфраструктуры и человеческого капитала, а также приглашает международные компании открывать исследовательские хабы в стране.

Премьер-министр добавил, что Казахстан «открыт для совместной работы, новых идей и долгосрочных проектов» и намерен развивать международное сотрудничество в сфере технологий.

