В Шымкенте стартовал Decentrathon 5.0 — крупнейший хакатон Казахстана

В Шымкенте в рамках форума Digital Qazaqstan стартовал Decentrathon 5.0 — крупнейший мультилокационный хакатон Казахстана.

В течение десяти дней более 3 000 разработчиков из 20 городов будут работать над реальными задачами от компаний inDrive и Solana Superteam Kazakhstan с призовым фондом 20 млн тенге.

Особенность юбилейного хакатона — социально-государственная направленность: участники разрабатывают ИИ-системы для анализа законодательства и скоринга сельхозпроизводителей при выдаче субсидий.

Параллельно ведется работа над Web3-продуктами на блокчейне Solana.

Лучшие решения продолжат развитие в международном центре искусственного интеллекта ALEM AI и получат поддержку акселерационных программ.

Организаторы отмечают, что Decentrathon 5.0 формирует долгосрочные технологические партнерства и стимулирует развитие IT-отрасли страны.