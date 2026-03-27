Лучшие AI-проекты страны получили награды в Шымкенте

В рамках форума Digital Qazaqstan 2026 объявлены победители национальной премии Digital Qazaqstan Awards 2026, посвященной развитию ИИ и цифровых технологий.

В этом году поступило 345 заявок, в финал вышли 162 проекта.

Победители определены в пяти номинациях по итогам экспертной оценки и анализа с применением искусственного интеллекта.

Среди лауреатов — проекты в сфере госуслуг, промышленности, регионального развития, социальной сферы и стартапов.

Премия объединила ключевых игроков рынка и подтвердила высокий уровень цифровых инициатив в Казахстане.