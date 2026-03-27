Форум Digital Qazaqstan: сессии, выставки и конкурсы

В Шымкенте прошёл масштабный форум Digital Qazaqstan. Главной темой стало внедрение цифровых технологий и решений на базе искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики. Площадка объединила представителей IT-компаний, разработчиков, экспертов и государственных органов со всех регионов страны.

Программа форума получилась насыщенной: панельные сессии, круглые столы, выставки инновационных проектов, технологические соревнования и конкурсы. Участники обсуждали реальные кейсы и делились практическим опытом внедрения цифровых решений. Сегодня цифровизация в Казахстане развивается быстрыми темпами. Страна входит в число лидеров по уровню внедрения цифровых сервисов как в государственных структурах, так и в частном секторе.

«Сегодня много говорили про технологии и ИИ, но большое отличие от других форумов что здесь можно найти любого представителя из отрасли, всех министерств, реальные ИИ-шники, разработчики. Это возможности для нетворгинга и питча собственных важных мыслей. Активностей колоссальное количество и это первое такое событие в последние годы и, все съехались в Шымкент и это очень круто», — Евгений Питолин, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH.

«Это выстраивание международных отношений. Казахстан объединяется в содружества с другими странами, и для того чтобы цифровые сервисы работали продуктивно, необходимо обмениваться данными между государствами», — Руслан Тургульдинов, руководитель проекта NOMAD GUARD TSARKA.

Эксперты отмечают: у Казахстана есть серьёзный потенциал для развития искусственного интеллекта. В стране формируется собственная технологическая база, растёт число специалистов и усиливается интерес со стороны международного сообщества.

«Я думаю в ближайшие годы темп развития ИИ будет увеличиваться, были приобретены два суперкомпьютера. Чтобы Казахстан имел собственные мощности для развития ИИ и у нас достаточно специалистов чтобы заниматься разработкой ИИ», — Руслан Тургульдинов, руководитель проекта NOMAD GUARD TSARKA.

«Казахстан сегодня всем понятен как точка привлечения инвестиций, как точка привлечения стартапов, точка развития ИИ и экспертиза которую мы даем она как в практических проектах на самом деле колоссальная. Я все чаще слышу на мировой арене — «А давай поищем экспертов в Казахстане, там точно про это знают», — Евгений Питолин, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH.

Одним из перспективных направлений стало внедрение AI-ассистентов. В будущем такие цифровые помощники будут внедрены повсеместно в работу государственных структур.

«В личном кабинете сейчас делаем ИИ-агента который будет подсказывать бизнесу например где лучше всего открыть бизнес, или насколько ты хорошо ведешь финансовую дисциплину, какие меры господдержки можете получить. Чтобы каждый клиент минфина бизнес или частное лицо чувствовали себя комфортно», — Асет Турысов, вице-министр финансов РК.

Форум стал площадкой и для стартапов: свои разработки представили гейм-девелоперы, инженеры и создатели робототехники. Многие проекты ещё недавно казались фантастикой, а сегодня уже находятся на стадии реализации и выхода на рынок. К примеру, разработчики представили игры на стыке технологий и психологии — с авторскими сюжетами.

«Здесь приключенческая игра в стилистике и разработана по тюркской мифологии. У главной героини воруют сестру злые силы и она должна ее вернуть», — Дмитрий Тучашвили, старший научный сотрудник GAMELAB KBTU.

Организаторы отмечают: Digital Qazaqstan станет ежегодным событием и будет проходить в разных городах страны. Форум призван сформировать единую экосистему технологического и цифрового развития Казахстана.