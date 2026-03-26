Михаил Мишустин приедет в Шымкент

В Казахстане проходит рабочий визит председателя правительства России Михаила Мишустина. В ходе встречи с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества.

Россия остаётся одним из ключевых инвесторов в экономику Казахстана. В рамках поездки Мишустин также посетит Шымкент.

Олжас Бектенов встретился с Михаилом Мишустиным. Председатель правительства России прибыл в Казахстан с рабочим визитом. Стороны рассмотрели вопросы торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, реализации проектов в сфере промышленности и энергетики, транспорта, а также взаимодействие в области экологии.

«Благодаря совместным усилиям глав государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Владимира Владимировича Путина казахско-российские отношения выведены на качественно новый уровень взаимодействия. Объемы взаимной торговли в последние годы вплотную приблизились к ориентиру в $30 млрд», — Олжас Бектенов, премьер-министр РК.

Россия входит в число лидеров по объему инвестиций в экономику нашей страны. За 9 месяцев прошлого года привлечено больше $2 млрд российских инвестиций. Всего за 20 лет объем прямых российских инвестиций достиг $28,5 млрд.

«Хочу сердечно поздравить вас и всех казахстанцев с историческим событием, с принятием новой Конституции. Результаты референдума подтвердили поддержку народом Казахстана курса Президента Казахстана, уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, на построение современного и процветающего государства, на повышение благосостояния граждан Республики», — Михаил Мишустин, председатель правительства РФ.

Михаил Мишустин также примет участие в заседании евразийского межправительственного совета, которое пройдет в Шымкенте 26–27 марта.

В рамках визита он также выступит на цифровом форуме Digital Qazaqstan.