Искусственный интеллект помогает готовить специалистов рабочих профессий

Система технического и профессионального образования (ТиПО) Казахстана активно внедряет инструменты искусственного интеллекта в учебный процесс.

Современные мастерские и лаборатории колледжей дополняются цифровыми технологиями, которые изменяют работу педагогов и открывают новые возможности для подготовки кадров.

«Сегодня в системе ТиПО обучается около 556 тысяч студентов в 763 колледжах. 70% студентов учатся бесплатно по государственному образовательному заказу, а в подготовке кадров задействованы около 40 тысяч педагогов», — сообщили в Министерстве просвещения.

В рамках цифровизации образовательного процесса в колледжи Казахстана интегрируют платформу ChatGPT Edu. Для преподавателей выделено 10 тысяч лицензий из квоты Министерства по международной программе OpenAI Education for Countries.

Казахстан стал первой страной Центральной Азии, присоединившейся к этой инициативе.

«ChatGPT Edu помогает педагогам оперативно готовить поурочные планы, тесты и практические кейсы, адаптировать сложные технические материалы на казахском, русском и английском языках, а также формировать индивидуальную обратную связь для студентов», — пояснили в ведомстве.

Использование искусственного интеллекта в учебном процессе позволяет готовить специалистов с цифровыми навыками и компетенциями, необходимыми для работы в современных технологических и инновационных отраслях экономики.

«Одновременно обновляется содержание подготовки кадров. В образовательные программы колледжей включены цифровые модули, ориентированные на современные производственные технологии и стандарты WorldSkills. Современные мастерские, дополненные цифровыми инструментами, делают колледжи более привлекательными для молодежи и способствуют подготовке кадров для технологически развивающихся отраслей», — отметили в Министерстве.