Казахстанцев вывозят из зон боевых действий и регионов с осложнённой обстановкой. Эвакуация организована как воздушным, так и наземным транспортом при участии дипломатических служб. Как рассказали в МИДе, граждан сопровождают по маршрутам следования, оказывают консульскую поддержку на границах и помогают с дальнейшим возвращением на родину.

Казахстанка Ольга Пэдуре находится в Медине. Женщина отправилась в Саудовскую Аравию с частным визитом. Сегодня она должна была вылететь домой, но рейс отменили. По словам женщины, обстановка в городе спокойная, жизнь продолжается в обычном режиме, но воздушное пространство закрыто.

«Пришло сообщение на почту, что рейс отменен. Я начала искать контакты, сказали, что нужно действовать через консульство. Там собирают списке всех кто хочет выехать из Саудовской Аравии и ждать, потому что есть борты, но насколько часты эти рейсы пока неизвестно», — Ольга Пэдуре, гражданка Казахстана.

Министерство иностранных дел страны организовало эвакуационные рейсы по маршруту Алматы – Маскат – Алматы.

На границе ОАЭ и Омана гражданам оказали консульскую поддержку для оперативного прохождения пограничных процедур. Таким образом на родину вернутся 467 граждан Казахстана.

«Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путем. В частности, загранучреждениями в Тегеране, Ашхабаде и Горгане обеспечен безопасный пропуск 15 граждан РК через пограничный пункт «Инчебурун» на иранско-туркменской границе. Далее им было оказано содействие в дальнейшем следовании в Актау. Кроме того, дипломаты в Тегеране и Ереване организовали выезд из Ирана оставшихся 35 сотрудников компании «Заркух», которые пересекли иранско-армянскую границу автобусом», — министерство внутренних дел РК.

Наибольшее число казахстанцев находится в ОАЭ — около 3 500 человек, еще около трех тысяч в Саудовской Аравии, полторы тысячи в Катаре.

В Иране находятся 82 гражданина Казахстана, в Бахрейне 168, в Кувейте и Иордании по 134, в Израиле около 100 человек.

Дипломатические представительства Казахстана продолжат координировать работу на местах и поддерживать постоянную связь с гражданами до полного завершения эвакуации.

В МИДе призывают граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования местных властей и избегать зон повышенного риска.