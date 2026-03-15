Реклама
Миссия МПА СНГ не зафиксировала замечаний к организации референдума в Казахстане

Редактор Юлия Машковская
Об этом сообщил генеральный секретарь – руководитель секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

«Центральная комиссия по референдуму сделала всё возможное для подготовки персонала участковых избирательных комиссий. Сотрудники хорошо знают законодательство и понимают, как действовать в различных ситуациях на участках. Пока никаких замечаний ни от национальных наблюдателей, ни от наблюдателей Межпарламентской Ассамблеи не зафиксировано», — сказал Дмитрий Кобицкий.

По его словам, окончательные итоги работы миссии наблюдателей МПА СНГ планируется озвучить на пресс-конференции после подведения результатов наблюдения.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.