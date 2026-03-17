Токаев объявил о вступлении Конституции в силу с 1 июля

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что принятие новой Конституции стало «поистине эпохальным событием», которое окажет значительное влияние на будущее страны.

«Я как глава государства от имени народа скрепил своей подписью основной закон Казахстана», — отметил президент, добавив, что также подписан указ о мерах по его реализации.

По его словам, «1 июля Народная Конституция официально вступит в силу», а День Конституции будет ежегодно отмечаться 15 марта как государственный праздник.

Президент подчеркнул, что «Конституция — исторический документ», определяющий долгосрочное развитие страны, и назвал ее «поистине Народной», созданной «в результате коллективных усилий».

Он также отметил высокий уровень проведения референдума: «Наши соотечественники сделали свой выбор, поддержав путь обновления и модернизации».

Глава государства поблагодарил граждан за участие в голосовании, подчеркнув: «Мы стали свидетелями проявления подлинного патриотизма и единства народа».