Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Президент назвал Конституцию ориентиром для будущих поколений

Президент назвал Конституцию ориентиром для будущих поколений

-
Редактор Юлия Машковская
-
6
Фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо отметил вклад молодежи в развитие страны, подчеркнув: «Будущее Казахстана – в руках нашей молодежи».

По его словам, новая Конституция призвана служить прежде всего во благо подрастающего поколения» и станет для них «путеводителем на жизненном пути.

Президент выразил уверенность в потенциале молодых казахстанцев: «Я искренне доверяю вам и возлагаю большие надежды, именно вам суждено превратить Казахстан в одно из самых передовых государств мира».

Также он отметил работу Конституционной комиссии и общественных активистов: «Проделана масштабная и эффективная работа, выражаю искреннюю признательность всем участникам».

Глава государства подчеркнул значение основного закона: «Конституция – это новый фундамент сильного и конкурентоспособного Казахстана», а также «стальной щит, стоящий на страже независимости, прав и свобод граждан».

По его словам, документ «по праву можно назвать подлинно Народным законом», который стал символом «солидарности и нерушимого единства народа».

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.