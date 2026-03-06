Мошенники используют сенсационные заголовки для кражи данных

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан предостерегает граждан от перехода по сомнительным ссылкам, ведущим на фишинговые сайты.
«Мошенники часто используют так называемые «кликбейтные» заголовки, чтобы привлечь пользователей и заставить их перейти по опасной ссылке», — сообщили в агентстве.
Примеры кликбейта:
• «Только сегодня! iPhone за полцены, надо всего лишь сделать это…»
• «Вы не поверите! В честь Нового года раздают подарки!»
• «Это сенсация! Ни грипп, ни коронавирус не страшны, если выпить на ночь…»
Мошенники рассылают такие письма по электронной почте и через мессенджеры от имени несуществующих организаций, интернет-магазинов и компаний.
Сообщения могут сопровождаться видео, для просмотра которого предлагается установить специальное приложение.
«Если пользователь скачает такое приложение, на устройство может быть установлено вредоносное ПО, с помощью которого мошенники получают доступ к персональным данным и управляют устройством удаленно», — предупреждают в агентстве.
Что происходит, если перейти по ссылке?
Пользователь попадает на поддельный сайт, копирующий реальные интернет-ресурсы — новостные порталы, онлайн-магазины и другие сервисы. На фальшивых страницах онлайн-магазинов просят ввести банковские данные, после чего кибермошенники завладевают всей платежной информацией.
Признаки мошеннического кликбейта:
• страница долго загружается и происходит перенаправление на другой сайт;
• при нажатии предлагают скачать что-либо.
«Если вы заметили такие признаки, немедленно закройте вкладку, ничего не скачивайте и не вводите личные данные», — советуют специалисты.
Как защитить свои устройства:
• активируйте запрет на установку программ из сторонних источников, установите антивирус и регулярно обновляйте его;
• используйте расширения для браузера, блокирующие рекламу (AdBlock, uBlock Origin, Ghostery, AdGuard и другие).
Большинство блокировщиков распространяются бесплатно.