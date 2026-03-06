Мошенники используют сенсационные заголовки для кражи данных

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан предостерегает граждан от перехода по сомнительным ссылкам, ведущим на фишинговые сайты.

«Мошенники часто используют так называемые «кликбейтные» заголовки, чтобы привлечь пользователей и заставить их перейти по опасной ссылке», — сообщили в агентстве.

Примеры кликбейта:

• «Только сегодня! iPhone за полцены, надо всего лишь сделать это…»

• «Вы не поверите! В честь Нового года раздают подарки!»

• «Это сенсация! Ни грипп, ни коронавирус не страшны, если выпить на ночь…»

Мошенники рассылают такие письма по электронной почте и через мессенджеры от имени несуществующих организаций, интернет-магазинов и компаний.

Сообщения могут сопровождаться видео, для просмотра которого предлагается установить специальное приложение.

«Если пользователь скачает такое приложение, на устройство может быть установлено вредоносное ПО, с помощью которого мошенники получают доступ к персональным данным и управляют устройством удаленно», — предупреждают в агентстве.

Что происходит, если перейти по ссылке?

Пользователь попадает на поддельный сайт, копирующий реальные интернет-ресурсы — новостные порталы, онлайн-магазины и другие сервисы. На фальшивых страницах онлайн-магазинов просят ввести банковские данные, после чего кибермошенники завладевают всей платежной информацией.

Признаки мошеннического кликбейта:

• страница долго загружается и происходит перенаправление на другой сайт;

• при нажатии предлагают скачать что-либо.

«Если вы заметили такие признаки, немедленно закройте вкладку, ничего не скачивайте и не вводите личные данные», — советуют специалисты.

Как защитить свои устройства:

• активируйте запрет на установку программ из сторонних источников, установите антивирус и регулярно обновляйте его;

• используйте расширения для браузера, блокирующие рекламу (AdBlock, uBlock Origin, Ghostery, AdGuard и другие).

Большинство блокировщиков распространяются бесплатно.