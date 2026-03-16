Наблюдатели ТюркПА: не было выявлено никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результат референдума

Редактор Юлия Машковская
Фото службы центральных коммуникаций при президенте РК

Как отметил член Великого национального собрания Турции Осман Местен, входящий в состав наблюдателей Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), члены миссии посетили 115 избирательных участков в Астане, Алматы, Туркестане.

«Наблюдатели миссии пришли к выводу, что все прошло профессионально, на очень высоком уровне. Голосующим была предоставлена необходимая информация. С нашей стороны не было выявлено никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результат референдума. Миссия положительно оценивает меры, принятые для лиц с ограниченными возможностями. Миссия высоко оценивает правовые условия Казахстана для наблюдения международными наблюдателями. Миссия пришла к выводу, что состоявшийся 15 марта 2026 года референдум был проведен в соответствии с национальным законодательством Республики Казахстан и международными стандартами», — сказал спикер на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

