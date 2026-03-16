Наблюдатели ТюркПА: не было выявлено никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результат референдума

Как отметил член Великого национального собрания Турции Осман Местен, входящий в состав наблюдателей Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), члены миссии посетили 115 избирательных участков в Астане, Алматы, Туркестане.

«Наблюдатели миссии пришли к выводу, что все прошло профессионально, на очень высоком уровне. Голосующим была предоставлена необходимая информация. С нашей стороны не было выявлено никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результат референдума. Миссия положительно оценивает меры, принятые для лиц с ограниченными возможностями. Миссия высоко оценивает правовые условия Казахстана для наблюдения международными наблюдателями. Миссия пришла к выводу, что состоявшийся 15 марта 2026 года референдум был проведен в соответствии с национальным законодательством Республики Казахстан и международными стандартами», — сказал спикер на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям.