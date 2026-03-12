Новая Конституция Казахстана — фундамент долгосрочного развития и стабильности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул народный характер новой Конституции: «Эта Конституция — жизненный путеводитель для молодежи и политическая платформа устойчивого развития страны на десятилетия вперед», — отметил глава государства.
Он рассказал о масштабной общественной вовлеченности: «За проект поступило более 12 тысяч предложений, обсуждение шло более полугода, прямые трансляции заседаний Конституционной комиссии в соцсетях посмотрели свыше миллиона человек».
Токаев подчеркнул ключевые новации документа:
• ограничение сроков полномочий председателя и судей конституционного суда, председателя верховного суда и генерального прокурора;
• запрет родственникам президента занимать политические и квазигосударственные должности;
• усиление роли Халық Кеңесі как консультативного органа с правом законодательной инициативы;
• создание однопалатного парламента без президентской квоты;
• приоритет прав и свобод человека, социальной справедливости, образования, науки и технологий.
«Сегодня государственные учреждения будут работать не по усмотрению отдельных руководителей, а в соответствии с Конституцией и законами. Эволюционное развитие власти необратимо», — добавил президент.
Он также подчеркнул гуманистический подход новой Конституции: «Проект возводит в абсолют защиту прав и свобод человека. Появилась норма о возмещении государством вреда, причиненного незаконными действиями органов власти. Конституция должна защищать человека, а не нарушать его права».