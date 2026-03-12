Новая Конституция Казахстана — фундамент долгосрочного развития и стабильности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул народный характер новой Конституции: «Эта Конституция — жизненный путеводитель для молодежи и политическая платформа устойчивого развития страны на десятилетия вперед», — отметил глава государства.

Он рассказал о масштабной общественной вовлеченности: «За проект поступило более 12 тысяч предложений, обсуждение шло более полугода, прямые трансляции заседаний Конституционной комиссии в соцсетях посмотрели свыше миллиона человек».

Токаев подчеркнул ключевые новации документа:

• ограничение сроков полномочий председателя и судей конституционного суда, председателя верховного суда и генерального прокурора;

• запрет родственникам президента занимать политические и квазигосударственные должности;

• усиление роли Халық Кеңесі как консультативного органа с правом законодательной инициативы;

• создание однопалатного парламента без президентской квоты;

• приоритет прав и свобод человека, социальной справедливости, образования, науки и технологий.

«Сегодня государственные учреждения будут работать не по усмотрению отдельных руководителей, а в соответствии с Конституцией и законами. Эволюционное развитие власти необратимо», — добавил президент.

Он также подчеркнул гуманистический подход новой Конституции: «Проект возводит в абсолют защиту прав и свобод человека. Появилась норма о возмещении государством вреда, причиненного незаконными действиями органов власти. Конституция должна защищать человека, а не нарушать его права».