Общественная обстановка в стране остается стабильной

По словам официального представителя МВД РК Шынгыса Алекешева, ведется постоянный мониторинг обстановки на улицах и в общественных местах, в том числе с использованием камер видеонаблюдения Центров оперативного управления МВД.

«По всем обращениям граждан и избирательных комиссий сотрудники полиции оперативно принимают необходимые меры реагирования. На данный момент грубых нарушений общественного порядка в ходе проведения референдума не зарегистрировано. Полиция продолжает нести службу до полного завершения голосования. Главная задача органов внутренних дел — обеспечить безопасность граждан и общественный порядок», – сообщил спикер в ходе брифинга на площадке СЦК в рамках онлайн-марафона «Референдум – 2026».