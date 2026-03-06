Онкологи и эксперты поддерживают закрепление семейных обязанностей в Основном законе

В Шымкенте продолжается разъяснительная работа по изменениям, вносимым в Конституцию. Очередная встреча прошла в городском онкологическом центре. В ходе собрания эксперты и медики подробно обсудили содержание нового законопроекта. Врачи также высказали свое мнение относительно предлагаемых изменений.

В проект новой Конституции включены важные положения, направленные на укрепление семейных ценностей.

Согласно документу, совершеннолетние и трудоспособные дети обязаны заботиться о своих престарелых и нетрудоспособных родителях. Эксперты считают, что эта норма призывает общество не оставаться равнодушным к судьбе пожилых людей и направлена на предупреждение социальных проблем.

Бейсенкуль Нарымбетова, главный редактор газеты «Қызмет»: «Вы сами замечаете, что время меняется, потому что его меняют люди. Сознание и мировоззрение человека сегодня совершенно иные, чем 30–35 лет назад. У нас появляются дома престарелых. Всё это — социальная проблема. И чтобы предотвратить такие социальные вопросы, я считаю, что закрепление этой обязанности — правильный шаг. Хотелось бы, чтобы даже без применения закона наши дети и внуки проявляли должное уважение и заботу о своих родителях».

Онкологи поддерживают эту инициативу. По их словам, для пациентов с тяжелыми заболеваниями особенно важна поддержка близких, прежде всего детей. Специалисты отмечают, что, несмотря на то, что государство создает условия для лечения, внимание и забота семьи остаются крайне необходимыми.

Даулетбек Жумагали, заместитель директора городского онкологического центра: «На последних стадиях онкологических заболеваний состояние пациентов бывает очень тяжелым. Но и эту проблему государство старается решать. За последние пять лет у нас открылось паллиативное отделение. Его основная цель — уход за пациентами на последних стадиях болезни, чтобы они могли прожить оставшееся время без страданий и в достойных условиях».

Во время встречи, посвященной разъяснению проекта Конституции, также были затронуты изменения, касающиеся медицинской сферы. Врачи отмечают, что в новом проекте Основного закона хорошо защищены права медицинских работников.

Даулетбек Жумагали, заместитель директора городского онкологического центра: «Давление на врачей теперь будет регулироваться законом. За подобные действия может быть предусмотрено наказание — от штрафа до лишения свободы сроком до трёх лет. Также возможны принудительные общественные работы».

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума.

15 марта гражданам страны предстоит принять решение — поддержать предложенные изменения или нет.