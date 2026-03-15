Первым проголосовавшим на участках вручали подарки

Утро референдума в Шымкенте началось красиво и необычно. На избирательном участке №4 граждан встречали женщины в белых платках: у порога они дарили хорошее настроение песнями и улыбками.

Самым первым на избирательный участок №4 пришёл Тахирбек Нишанбаев. Мужчина с нетерпением ждал этого важного для всей страны дня. Активная гражданская позиция не осталась не замеченной — первому проголосовавшему вручили специальный подарок.

Тахирбек Нишанбаев, житель города: «Это важный для нашей страны момент! Чтобы быть на участке, я не спал с прошлой ночи. Сейчас время оразы. В четыре утра встали, начали пост, прочитали молитву за будущее Казахстана и пришли сюда».

На участке №4 зарегистрировано 1063 избирателя.

С момента открытия жители проявили активность уже в первый час около 100 человек успели отдать свои голоса.

Кызылгуль Кульбаева, председатель комиссии референдумного участка №4: «Вечером вместе с наблюдателями откроем урну. Подсчитаем бюллетени. Сверим со списками и подведём итоги голосования».

Участки работают до 20:00. Итоги голосования должны быть опубликованы в течение семи дней — до 21 марта. Если проект новой Конституции будет одобрен на референдуме, он вступит в силу с 1 июля 2026 года.