Чемпионат по развитию робототехники прошел в Туркестанской области

Основная цель этого чемпионата- привлечение молодежи для создания производственной базы в Туркестанской области и модернизация инфраструктуры города.

Также повышение заинтересованности молодого поколения в IT разработках и развитие кадрового резерва.

В чемпионате приняли участие призеры региональных чемпионатов World Skills Алматы и Шымкента, Актюбинской области, Карагандинской области, Туркестанской и Восточно-казахстанской области, по компетенции «Мобильная робототехника».

По компетенции «Электроника» участвовали призеры региональных чемпионатов World Skills г. Алматы, Актюбинской области, Карагандинской области, Мангистауской и Туркестанской области.