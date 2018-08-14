Генеральный план Шымкента, выстраданный, в буквальном смысле, в 2012 году, вновь оказался непригодным. Для развития города республиканского значения необходим новый.

По словам архитекторов, надо составить 75 проектов детальной планировки. Сейчас составлено только 65. На разработку нового Генплана, правительство дало срок — один год.

Габидулла Абдрахимов, аким г. Шымкента: «Для выполнения этого задания необходимо создать учреждение, которое займется планированием. Нужно в скором времени выделить здание, собрать архитекторов».

На аппаратном совещании в горакимате затрагивали и работу трех созданных управлений. Критике подвергается работа отдела строительства. Там не смогли освоить 350 млн тенге. Под горячую руку попал и отдел энергетики и коммунального хозяйства — неосвоенными оказались 342 млн. В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог цифра и вовсе зашкаливает — 720 млн. Эти средства из областного и республиканского бюджетов. Пока акимат ограничился предупреждением начальников управлений.

Габидулла Абдрахимов, аким г. Шымкента: «Мы не будем поднимать начальников управлений. Но они должны в скором времени решить этот вопрос».

Предстоящий отопительный сезон — тоже в числе приоритетных задач. Глава города поручает заранее позаботиться о том, чтобы жители мегаполиса не мерзли. Для этого чиновники и представители коммунальных служб должны вести слаженную работу. Внимание уделят и твердому топливу, который был в дефиците в прошлом году. Сегодня из необходимых городу 96 тысяч тонн угля, 23 тысячи — доставлены жителям. Все недочеты должны быть устранены до 1 октября.

Жанат Тохтарбай