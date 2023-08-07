В перемешку с глиной и песком: Как Ленгер выживает без чистой воды

Жители Ленгера говорят, из кранов течет вода с песком и глиной. Такая ситуация длится не первый год. В акимате говорят: проблему решит запуск очистных сооружений.

Жители Ленгера жалуются на качество питьевой воды. Из крана она течет грязная с песком, а иногда и с червями! И такая ситуация длится на протяжении 6 лет.

«Мы, когда открываем водопроводные трубы, там полностью забито грязью. Срывает краны. Постоянно воду отключаю», — говорит Елена Макранская, жительница г. Ленгера.

В 2015 году в Ленгере обновили систему водоснабжения. На это из бюджета выделили 10 миллиардов тенге. Но городской водопровод позже забраковали. После модернизации по улицам районного центра потекли реки. А вода не соответствовала никаким санитарным нормам.

Ущерб сначала оценили в более чем миллиард тенге, а позже они превратились в миллионы. В 2018 году на скамье подсудимых оказались подрядчик, работники технадзора и акимата. Двое попали под амнистию, остальным дали условный срок. Последствия их халатной работы жители ощущают до сих пор.

«Мы писали в СЭС и по защите прав потребителей. И нам отвечают, что до 1 июля все исправится. И так нам ничего не исправили. 6 лет мы вот с такой водой мучаемся», — говорят люди.

Новый директор местного водоканала говорит: такая ситуация с питьевой водой не во всем Ленгере, а в некоторых его частях.

«Эта ситуация уже давно назрела. Чтобы решить ее, мы сейчас запускаем очистное сооружение. После вопрос решится — вода станет чище. Теперь, касательно перебоев с водой. Чтобы со старой линии переключиться на новую, ведется работа по обновлению сетей. Работы идут днем и ночью», — говорит Арнур Ермекбай, директор ГКП «Ленгер су».

В акимате обещают контролировать процесс и качество модернизации водопроводной системы. Жители Ленгера намерены обратиться с жалобой в прокуратуру.