Воду с неприятным резким запахом сбрасывает ленгерский цех мороженого

Вы удивлены, почему пишут такое про мороженный цех, интересно стало?

Было дело, 4 недели назад, когда моя сестренка играясь на улице, выпила воду, необычную, а разноцветную. Я про ту воду, которая течет с цеха мороженого, по трубе, с резким запахом (красная, желтая). У нее через 2 дня началась какая-то чесотка, думали что укус комаров, нет, ошиблись, всё новые и новые выходят, вообще не уходят представляете? Всё тело уже в шрамах.

После этого случая мы хотели связаться с начальством цеха, но, увы, его нет и нет, по словам охранника, который дал 20 000 тенге за её лечение. Да, на третью неделю он привез 20 000, сказал на её лечение, просил чтобы мы не понесли их воду в санэпидемстанцию на проверку. Мы взяли лекарства, мази, но толку ноль. По этому поводу мы обращались в акимат, тоже толка никакого.

Знаете, тут не только моя сестренка, тут детей много и каждый может оказаться на её месте. Я думаю, надо вообще закрыть этот цех, потому что ни уважения к жителям (исключение: продавщица мороженого), ни чистоты (вонь, вода, которая течет в Бадам) в этом месте нет.

Автор: Акида Кириченко.