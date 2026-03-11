Реклама
Жители Шымкента поделились мнениями о проекте Конституции

Шынар Оразова
14

Встречу, посвященную обсуждению новой Конституции, провели с жителями Абайского района. Мероприятие было проведено в средней школе №140, где эксперты и представители общественности, делились мнениями о важном для всех основном законе.

В новой Конституции охвачены все важнейшие аспекты. Один из них — новый высший консультативный орган в Казахстане, созданный для диалога между обществом и государством Халық Кеңесі объединяет представителей этносов, маслихатов и гражданского сектора для выработки рекомендаций по внутренней политике и укреплению согласия.

Изменения в сфере образования и судебной системе позволят укрепить государственность.

Толыбай Омашев, председатель общественного объединения биев «ӘЗ АНА»: «Изменения в сфере образования нас радуют. Как вы знаете, в этой отрасли хватает недоработок. Жалоб и обращений очень много. Во-вторых, изменения в судебной системе. Вам известно, что бывают случаи несправедливости. Также важен вопрос языка».

Предстоящий 15 марта 2026 года республиканский референдум будет пятым в истории нашей страны.

11 февраля 2026 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о его проведении.

Согласно документу, на референдум вынесен следующий вопрос: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?»

