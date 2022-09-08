В Ордабасинском районе работает социальный центр «Равное общество»

Он открылся для поддержания здоровья граждан с ограниченными возможностями, особенных детей и сельских жителей пенсионного возраста.

Пожилые жители Ордабасинского района могут быть образцом активности и бодрости в любом возрасте. 72-летняя Дуйсенкуль Кулагызы выполняет упражнения на тренажере, говорит колени стали болеть меньше.

Дуйсенкуль Кулагызы, жительница Ордабасинского района:

«Как здорово, что в селе открыли социальный центр. Мы утром приходим, занимаемся, получаем процедуры. Большинство сельчан здесь. Спасибо власти, что создают условия для старшего поколения. Приятно, как о нас заботятся.

Социальный центр «Равное общество» открылся в селе Темирлан. В нем оказывают услуги по трём направлениям. По направлению, граждане с ограниченными возможностями, особенные дети и жители села пенсионного возраста проходят реабилитацию, получают необходимое лечение.

Эльмира Бердымурат, главный специалист центра социальных услуг «Шапагат»:»

«Людей на инвалидных колясках и тех, кто тяжело передвигается привозят на инватакси. Затем, после окончания, процедур довозят до дома. Здесь проходят реабилитацию не только жители Темирлана, но и других населенных пунктов района. У нас работают социальные работники».

В центре работают психологи, они оказывают поддержку жертвам бытового насилия