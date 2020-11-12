VII Международная конференция «Промышленные технологии и инжиниринг- ICITE-2020»

12 ноября 2020 года в Южно-Казахстанском университете имени М. Ауэзова стартовала VII Международная конференция «Промышленные технологии и инжиниринг» – ICITE-2020, приуроченная к Всемирному дню науки «За мир и развитие», проходящая на онлайн платформе университета.

В этом году конференция сфокусирует свое внимание на глобальные проблемы в области промышленных технологий и инжиниринга в условиях пандемии COVID-19.

Торжественно открыла конференцию академик НАН РК, д.и.н., профессор Д. Кожамжарова– ректор ЮКУ им. М. Ауэзова.

В работе конференции впервые в Казахстане принимают участие Лауреаты Нобелевской премии – звезды мировой науки, представители правительства и бизнес сообщества, также профессора и преподаватели зарубежных и отечественных вузов.

Целью проведения конференции является обсуждение результатов научных исследований в области развития науки и образования в условиях пандемии COVID-19, медицины и биотехнологий, химической технологии, строительства и строительных материалов, агропромышленного комплекса и пищевой индустрии, технологий текстильной промышленности, механики, экологии и рационального природопользования, возобновляемой энергетики и энергосберегающих технологий, IT-технологий.

Конференция продлится два дня.