Врачи из 15 стран мира посетили духовную столицу Казахстана

Ведущие специалисты из 15 стран мира приехали в Туркестан на международную научно-практическую конференцию, сообщает OTYRAR.

На конференцию прибыли делегаты из ведущих клиник 15 стран мира. Участвуют ученые-доктора из Великобритании, России, Турции, Индии, Швейцарии, Германии, Китая, Греции, Египта, Иордании, Азербайджана, Бангладеш, Узбекистана и Беларуси, и травматологи-ортопеды со всего Казахстана.

Спикеры выступили с докладами, поделились научно-исследовательской работой, новыми достижениями в области травматологии и ортопедии. Главная цель, по словам организаторов, наладить международное сотрудничество, обменяться опытом, перенять новые методики диагностики и лечения.

Конференция продлится 2 дня. Первый день посвящен докладам специалистов, на следующий день состоятся «Батпеновские чтения», выступать будут студенты медвузов и научные сотрудники до 40 лет.

В мероприятии приняли участие замакима Туркестанской области Арман Сабитов, руководитель управления общественного здоровья ТО Марат Пашимов, представитель ректора Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави Женгиз Томар.