Шымкент может стать городом многоярусных паркингов

В третьем мегаполисе страны хотят перенять зарубежный опыт и построить многоэтажные парковки.

Об этом рассказал вр. и. о. руководителя управления архитектуры Нурбол Жунусбеков. По словам специалиста, да и практика показывает, что мегаполису явно не хватает парковочных мест. В центральной части города у большинства кафе-ресторанов, малых магазинов нет собственной парковки, из-за чего водителям зачастую приходится оставлять свои авто прямо на проезжей части или же заезжать во дворы старых многоэтажек, где и без этого ощущается нехватка мест.

Такая же проблема наблюдается и в микрорайонах. Старые многоэтажки строились без учета парковочных мест. Сейчас же, по словам Нурбола Жунусбекова, по СНИПу, строительные компании обязаны строить по расчету на 1 квартиру 2 парковочных места. Для решения проблемы планируется построить в городе в качестве пилотного проекта 1-2 многоярусную парковку. От рентабельности и востребованности будет зависеть дальнейшее развитие проекта.

«Сейчас это необходимость, в одной семье 2-3 машины. Поэтому мы говорим, при возведении домов учитывайте на одну квартиру 2 паркоместа. На Нурсате дома построили, а мест не хватает люди не знают, где оставлять автомобили. Поэтому сейчас мы задумались перенять зарубежный опыт и построить многоэтажные парковки. Например, вот на Нурсате на 5-7 домов одна парковка. Делать это будут частные предприниматели. Если это будет рентабельно, будем дальше реализовывать проект. Время покажет», — сказал Нурбол Жунусбеков.

К слову, проблема нехватки парковочных мест наблюдается также в Алматы. В феврале текущего года акимат южной столицы заявил о начале строительства первого городского многоуровневого паркинга. По плану проект рассчитан на 267 автомобилей, сдача в эксплуатацию до конца этого года.