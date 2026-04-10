Спрос на евро в Казахстане заметно просел после прошлогоднего ажиотажа. Как отмечают аналитики Finprom.kz, в первые два месяца этого года интерес к европейской валюте существенно снизился, нетто-продажи в обменных пунктах сократились более чем в три с половиной раза с 68 млрд тенге годом ранее до 18,8 млрд тенге.

Для сравнения, в 2025 году именно январь и февраль стали пиковыми по спросу на евро.

«Евро довольно сильно волатильное, это во-первых. Во-вторых, Евро никогда не был ключевой валютой ни для Казахстана в целом, ни для экономики, ни для потребителей. То есть это не валюта фондирования, это не валюта сбережений. Отчасти -это результат того, что в принципе в рамках политики дедолларизации, например, евровые депозиты тоже в принципе находятся. в районе нуля доходность, то есть в евро хранить в принципе невыгодно», — Арман Бейсембаев, финансовый аналитик.

Больше всего продаж евро зафиксировали в Алматы, Астане и Шымкенте. Такая тенденция объясняется более высокой деловой и туристической активностью в мегаполисах,. По мнению экспертов, значительную долю операций с этой валютой в крупных городах формируют транзитные путешественники, поэтому колебания их потока напрямую отражаются на объемах покупки евро.

На фоне снижения спроса ослаб и официальный курс евро, он опустился до минимального уровня с апреля прошлого года.

«Есть определенные вопросы к таким валютам, как евро, доллар, не знаю, и так далее. Не то, что я говорю сейчас, они завтра умрут, и во всем мире будет тенге. Но все-таки из-за волатильности того же доллара, того же евро, как бы уже люди не могут быть уверенными, что этот курс не упадет», — Расул Рысмамбетов, финансист.