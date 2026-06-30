Двойные цены — только на бумаге?

Министерство торговли заявило, что не планирует вводить обязательные двойные ценники на популярных маркетплейсах. В Казахстане продолжается обсуждение новых требований к отображению стоимости товаров в офлайн- и онлайн-торговле. Несмотря на новые требования о двойных ценниках, большинство покупателей их так и не увидели.

Причина в том, что действующие нормы распространяются не на все случаи продажи товаров в рассрочку, что вызывает вопросы у специалистов.

Двойные ценники, которые должны были сделать покупки прозрачнее, большинство казахстанцев так и не увидели. Дело в том, что требование действует только в тех случаях, когда рассрочку предоставляет сам продавец. На практике магазины чаще работают через банки, поэтому указывать две цены они не обязаны.

Менять этот порядок в министерстве торговли пока не собираются. Хотя эксперты считают: как раз при банковской рассрочке покупатель должен видеть полную стоимость товара.

Бекнур Кисиков, экономист: «Это, естественно, другая цена, там же все-таки проценты банка, какие-то там расходы и тому подобное, то здесь цена, естественно, вырастает, поэтому эту цену нужно прописывать в оферте, вообще в публичной оферте своей продажи. Поэтому, я думаю, логично было бы применить эти нормы, потому что в данный момент я вижу, что продавцы вообще это не указывают, и потребители не знают в итоге, за сколько этот телевизор, там, я не знаю, бытовая техника в итоге им выйдет, и сколько они переплатят».

В итоге покупатель видит одну цену и обещание рассрочка без переплаты, хотя в стоимость товара зачастую уже включены расходы продавца на оплату банковских услуг. Более того, сами предприниматели нередко признают: при оплате наличными они готовы сделать товар дешевле.

Ольга Березуцкая, руководитель ОО «Союз защиты прав потребителей Костанайской области»: «Здесь получается, что, возможно, реальная стоимость товара, она значительно ниже, но мы ее не видим. Мы ее просто не видим. То есть, а покупатель должен, я считаю, что иметь на это право. То есть, знать, что у кого-то есть наличка, кто-то может себе позволить приобрести товар за наличку. Почему он должен оплачивать вот эти какие-то скрытые проценты».

Требование о двойных ценниках действует с октября прошлого года. За его нарушение предусмотрены штрафы от 6 до 130 МРП. Но эксперты уверены: пока правило не распространяется на банковскую рассрочку, главная цель нововведения, прозрачность для покупателя, так и остается недостигнутой.

По их мнению, потребитель должен заранее видеть полную стоимость товара и понимать, сколько на самом деле заплатит.