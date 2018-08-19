Ситуация с застрявшими на границе РФ и РК автобусами благополучно разрешилась

Уставшие, но довольные пассажиры автобусов, следующих в Шымкент из Новосибирска, Томска и Красноярска, выражают благодарность казахстанским и российским журналистам, передает Total.kz.

Сегодня рано утром, после вмешательства средств массовой информации, сотрудники пограничного поста «Ольховка» Омской области без каких-либо вопросов пропустили через российско-казахстанскую границу все 10 автобусов с трудовыми мигрантами из Узбекистана и Таджикистана. Об этом рассказали сами пассажиры.

Напомним, казахстанские автобусы перевозили 500 человек из северных российских городов в Туркестанскую область.

«Было очень сложно, особенно страдали дети. Такая жара, а у нас не было даже воды. Все спешили домой на священный праздник Курбан-айт, а тут такое произошло в дороге. Это просто как издевательство! Мы не знали что делать, к кому обратиться, никто даже не пытался нам что-нибудь объяснить или выслушать нас. Вчера двое пограничников сказали, что будут пропускать по одному автобусу в день. Все перепугались, потому что пить и есть нечего.

А сегодня рано утром неожиданно всех выпустили, без каких-либо разговоров. Не знаю, сколько бы мы еще простояли в дороге, если бы на помощь не пришли журналисты. Особенно огромное спасибо нашим алматинским журналистам сайта Тотаl.kz и омским ребятам с сайта Omskzdes.ru, которые все время были на связи, каждый час звонили, переживали за нас и даже хотели привезти нам продукты. Нас же два дня держали, а тут все 500 человек сразу пропустили без лишних вопросов. Мы очень благодарны всем, кто помог нам», — рассказал по телефону водитель одного из автобусов Аблайхан Максут.

В настоящее время, по его словам, они уже проехали Павлодар и Экибастуз.

«Как только пересекли российско-казахстанскую границу, сразу остановились у ближайшего придорожного кафе, поели, закупили воды и продуктов в дорогу. Вы не поверите, как люди довольны и счастливы, что все это осталось позади и они вовремя успевают попасть домой на праздник», — сказал еще один водитель, добавив, что самочувствие у всех нормальное, и завтра к вечеру они будут в Шымкенте, откуда люди дальше смогут выехать в Узбекистан и Таджикистан.

Как сообщалось ранее, с 16 августа на пограничном посту «Ольховка» Черлакского района Омской области скопилось 10 автобусов с трудовыми мигрантами из Узбекистана и Таджикистана. Их остановили без объяснения причины и не выпускали через границу. Всего в автобусах находилось 500 человек, в том числе 15 детей, самому младшему из которых всего 7 месяцев. Люди были вынуждены обратиться за помощью к СМИ.