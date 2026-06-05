Два года за превышение самообороны

Обладательница подвески «Алтын алқа», многодетная мать, была обвинена в убийстве гражданского мужа. Однако в ходе судебного заседания, статья была переквалифицирована.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента вынес приговор 53-летней многодетной матери, обвинявшейся в убийстве гражданского мужа. Изначально женщине предъявили обвинение по статье УК «Убийство». Однако суд переквалифицировал её действия на статью «Убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны».

«Подсудимая признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 102 уголовного кодекса. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Наказание будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы с минимальным уровнем безопасности».

По материалам суда, трагедия произошла в феврале в одном из частных домов массива Карабастау. Женщина безработная, ранее не судима. По версии следствия, между супругами возник конфликт. Гражданский муж, находясь в состоянии опьянения избил её. Пытаясь защититься, она ударила его кухонным ножом. Позже женщина вызвала скорую, но медики констатировали смерть.

«По решению коллегии присяжных действия подсудимой, которая нанесла потерпевшему один удар ножом в область грудной клетки под левой подмышкой и лишила его жизни, не были признаны умышленным убийством, то есть противоправным умышленным лишением жизни другого человека. По решению коллегии присяжных подсудимая признана виновной в том, что, намереваясь защититься в момент, когда потерпевший избивал её, она нанесла ему один удар ножом в область грудной клетки под левой подмышкой, превысила пределы необходимой обороны и причинила смерть».

Подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном. Также суд постановил засчитывать каждый день её содержания под стражей на следствии как два дня наказания.

По данным генеральной прокуратуры, с начала года в Шымкенте зарегистрировано 6 дел по статье «Убийство». Три из них — с участием женщин. Дел по статье «Убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны» не зарегистрировано.