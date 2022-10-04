В Шымкенте составили фоторобот педофила

Волонтеры движения Lider. kz и местные жители составили примерный фоторобот педофила, который приставал к детям во дворе многоэтажки Шымкента 29 сентября, передает OTYRAR.

Как сообщила Людмила Герасимова, координатор волонтерского движения, фоторобот составляли совместно с родителями и детьми, которые в тот вечер повстречались с педофилом лично.

Мужчина одетый в синюю толстовку, худощавого телосложения приезжал на машине, предварительно на зеленом Фолксвагене, не в первый раз, предлагал детям конфеты и сладости. Жители говорят, дети, вероятно, были с ним знакомы.

Мужчина, со слов жителей, прямо на детской площадке, приблизительно в 18:30, снял с себя штаны и начал целовать 6-летнюю девочку в губы и трогать ее, пытался снять с нее одежду. В это время девочка закричала, на помощь подбежали подростки, а злоумышленник поспешил скрыться.

Камеры видеонаблюдения, установленные во дворе, не зафиксировали его. Поиски ведутся.

Всех, кто видел или знает о местонахождении данного человека, просят позвонить по номерам 8 777 679 18 24 либо 102.

Отличительные черты:

Мужчина возраст примерно 35-40 лет, азиатской внешности. Рост примерно 175 см, худощавого телосложения. Лицо узкое, глаза карие, форма глаз: веки опущенные вниз. Брови немного изогнутые. Нос узкий. Губы средние, не толстые, не тонкие. Волосы чёрные, без залысины, чёлка редкая отросшая до бровей. Шея тонкая. Лёгкая небритость.

Был одет: синяя толстовка (василькового цвета) и такие же штаны с белыми полосками сбоку на рукавах и на штанах. На ногах чёрная обувь.

Напомним, в Шымкенте 29 сентября, жители одной из многоэтажек по улице 1 мая заявили о том, что взрослый мужчина приставал к малолетним девочкам.