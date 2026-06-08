В центре внимания — вопросы образования и инфраструктуры

Очередная встреча акима города с жителями продолжилась в Енбекшинском районе. Глава мегаполиса встретился с жителями улицы Койгельды батыра и выслушал волнующие их вопросы. В ходе встречи были подняты темы развития дорожной инфраструктуры, уличного освещения, общественного транспорта и благоустройства территории.

Жители улицы Койгельды батыра начали встречу со слов благодарности акиму, после чего озвучили накопившиеся вопросы. Большинство обращений касалось благополучия детей. Одни просили построить детскую игровую площадку, другие — новую школу.

Также некоторые жители пожаловались на то, что их детей, которые в этом году должны пойти в первый класс, не принимают в школу: «В этом году 60 детей должны пойти в школу №67. Однако управление образования приняло решение не принимать их. По какой причине детям отказывают в зачислении»?

Глава города заверил жителей, что права детей будут соблюдены: «Произошло недоразумение. Детей примут. Обращайтесь в школу. Никто не имеет права отказать в приеме».

Таким образом, аким города оперативно разъяснил ситуацию и успокоил жителей.

Кроме того, горожане подняли вопрос эффективного использования нескольких гектаров свободной земли в районе улицы Жастар: «Рядом с исправительным учреждением есть участок площадью 4–5 гектар. Мы просили использовать эту территорию на благо жителей улицы Жастар — построить школу и парк. Строительство парка и детского сада уже началось. Наши дети учатся в школах №64 и №65, и мы каждый день переживаем, чтобы они благополучно добирались домой».

В ответ на обращение жителей аким разъяснил правовые и технические ограничения территории: «Поскольку участок находится рядом с исправительным учреждением, строительство школы там невозможно. Мы приглашали комиссию и представителей профильных управлений для изучения вопроса. По итогам проверки было установлено, что данная территория не соответствует требованиям для размещения образовательного учреждения, так как входит в охранную зону учреждения. Однако ранее вы обращались с просьбой построить детскую площадку и аллею — эти работы уже ведутся».

Выслушав обращения горожан и ответив на все интересующие вопросы, аким города подчеркнул, что ни одно из поднятых предложений и обращений не останется без внимания.