В Шымкенте еще 30 семей отпраздновали новоселье. Жителям, состоящим в очереди на получение жилья, в рамках государственной программы вручили ключи от новых квартир. На этот раз жилье предоставлено по льготной ипотеке со ставками всего 2 и 5%, а первоначальный взнос составляет 10%.

Радость новоселов, которые долгие годы ждали собственного жилья, невозможно передать словами. О первых эмоциях счастливых обладателей квартир — в материале нашего корреспондента.

В Шымкенте еще 30 семей стали обладателями собственного жилья. Жителям, состоящим в очереди на получение квартиры, вручили ключи от нового жилья в микрорайоне Бозарык. Квартиры предоставлены по государственной программе льготного кредитования. Для отдельных категорий граждан ставка по ипотеке составляет всего 2%.

Среди счастливых новоселов — многодетная мама Нурсулу Балтамашова. Собственного жилья она ждала шесть лет, и сегодняшний день называет одним из самых счастливых в своей жизни.

«Моей радости нет предела. Я ждала эту квартиру шесть лет. Как многодетная мама получила жилье в Бозарыке. Огромное спасибо акиму города. Я очень счастлива и сильно волнуюсь. Даже не могу передать словами свои чувства»,— делится Нурсулу Балтамашова.

Квартиры предоставляются по льготной ипотечной программе сроком до 20 лет. Для граждан с инвалидностью I и II групп, семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также многодетных семей процентная ставка составляет всего 2%. Для остальных очередников, включая государственных служащих, она составляет 5%.

Первоначальный взнос — 10% от стоимости жилья. Еще одно важное условие — подрядная организация предоставляет семилетнюю гарантию на качество строительства. Если в этот период будут выявлены строительные дефекты, подрядчик обязан устранить их за свой счет. Однако гарантия действует только при соблюдении правил эксплуатации жилья.

«Если в дальнейшем жильцы самостоятельно начнут проводить перепланировку, демонтировать конструкции или вносить изменения в квартиру, гарантия утрачивает силу. Все условия, при которых гарантийный срок сохраняется или прекращается, подробно прописаны в договоре купли-продажи»,— говорит исполняющий обязанности руководителя управления жилищной политики города Шымкента Копжан Толебаев.

Сегодня в очереди на получение жилья в Шымкенте состоят более 96 тысяч человек. В этом году городские власти планируют обеспечить квартирами 7300 семей. С начала года ключи уже получили свыше 2600 очередников. До конца года новоселье должны отметить еще более 4500 семей.