Первая Лига: «Академия Оңтүстік» вырвала победу у «Астаны М»

«Академия Оңтүстік» провела очередной важный матч в рамках Первой лиги Казахстана, встретившись с одним из своих прямых конкурентов — «Астаной М».

Игра вызвала большой интерес среди болельщиков, которые до последнего поддерживали команду и верили в положительный исход.

Несмотря на статус непростого соперника, болельщица Дамелия Нургалиева не сомневается в своей команде: «Я болею сегодня за Оңтүстік, я давно слежу за футболом. Надеюсь что Оңтүстік сегодня одержит победу».

Матч начался по сценарию гостей. Уже на 8-й минуте футболисты «Астаны М» открыли счет и долгое время удерживали преимущество. Но трибуны не переставали поддерживать хозяев, болельщики до последнего верили, что шымкентцы смогут переломить ход встречи. Их надежды оправдались: на 83-й минуте хозяева поля восстановили равновесие, а уже в компенсированное время, на 93-й минуте, вырвали победу — 2:1.

Волевая победа стала настоящим подарком для болельщиков, которые поддерживали команду до финального свистка.

Поклонница команды Амина Нургали уверена — поддержка трибун тоже помогла футболистам добиться победы: «Сегодня я болею за Оңтүстік», мой папа тренер, и я надеюсь что они победят».

Болельщики, которые до последнего верили в свою команду, получили заслуженную награду за свою поддержку.

«Академия Оңтүстік» сделала важный шаг в борьбе за лидирующие позиции Первой лиги.

Победа над прямым конкурентом — «Астаной М» — позволила шымкентской команде набрать 26 очков и подняться на 4-е место в турнирной таблице.