В Шымкенте отметили 50-летие легендарной футбольной команды «Мелиоратор»

Шымкенте отметили 50-летие легендарной футбольной команды «Мелиоратор». На юбилейный турнир приехали ветераны футбола из Узбекистана, Алматы и Тараза. На поле также вышли шымкентские команды «Шымкала» и «Динамо».

Для участников эта встреча стала не только спортивным праздником, но и возможностью спустя годы вновь увидеться с товарищами, вспомнить яркие матчи и почтить память человека, который стоял у истоков создания команды, Манапа Утебаева.

Октамбек Султанов, ветеран команды «Мелиоратор»: «Сегодняшняя дата, то что мы сегодня собрались, с Ташкента команды приехали, с Алматы, с Тараза, наши шымкентские команды. Цель того? что мы сегодня собрались, основная цель — это память о человеке, который сделал очень много для шымкентского футбола, для Казахстанского футбола».

История «Мелиоратора» началась в 1976 году на базе гидромелиоративно-строительного техникума по инициативе Манапа Утебаева. Созданная как студенческая команда, она быстро вышла на профессиональный уровень и стала выступать во второй лиге чемпионата СССР. «Мелиоратор» неоднократно становился победителем своей зоны и воспитал целую плеяду талантливых футболистов, многие из которых впоследствии прославили казахстанский футбол.

Вилли Граф, ветеран команды «Мелиоратор»: «Ну конечно, когда услышал, что в честь нашего бывшего Манапа Утебаевича, будет проводится турнир, сразу откликнулся, приехал. Очень рад видеть всех своих товарищей, друзей, коллег, с кем когда-то играли вместе, конечно, мы уже постарели, но душой мы молоды. Я очень рад что меня позвали, вспомнили, пригласили на этот турнир».

Сегодня «Мелиоратор» — это не просто команда, а символ целой эпохи в истории шымкентского футбола. За полвека сменились поколения игроков и болельщиков, но память о громких победах, командном духе и людях, создавших этот клуб, продолжает жить. Юбилейный турнир стал еще одним подтверждением того, что настоящая футбольная дружба и любовь к игре не подвластны времени.